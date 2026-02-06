Autozuigmond
Snel en moeiteloos stofzuigen gegarandeerd: met het automondstuk reinig je textieloppervlakken in je auto en thuis comfortabel en grondig.
Met de handige autodüse voor uw nat-/droogzuiger kunt u textieloppervlakken in uw auto, zoals de kofferbak, autostoelen, achterbank en voetruimte, snel en moeiteloos stofzuigen. Het mondstuk is ook geschikt voor het stofzuigen van beklede oppervlakken, gestoffeerde meubels en matrassen in huis. Het automondstuk kan worden gebruikt met alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers.
Kenmerken en voordelen
Geoptimaliseerd mondstuk in een nieuw ontwerp voor betrouwbare vuilverwijdering
Zuigmond is praktisch, ligt perfect in de hand en is gemakkelijk te gebruiken
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|NW 35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|258 x 105 x 40
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Black LIMITED EDITION
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3
- WD 3 + zuigborstelset
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P Extension kit
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home Vac
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4
- WD 4 Car
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 Premium
- WD 4 Premium Car
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P Premium
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P Premium
- WD 6 P Premium Renovation
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Kofferbak
- Autostoelen
- Achterbank
- voetenruimte
- Automatten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen