Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m

Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.

3/4" im Durchmesser, 50 Meter lang und besonders robust, flexibel und extrem knickfest: Mit diesen Eigenschaften überzeugt der neue Kärcher Gartenschlauch Performance Plus bei der Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Der Bewässerungs-Performer aus dem Hause Kärcher wurde aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik gefertigt, ermöglicht einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht trägt zum Materialschutz bei, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch frei von Phthalat (< 0,1 %), Cadmium, Barium und Blei – gesundheitlich also völlig unbedenklich. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C, der Berstdruck von 30 Bar und 15 Jahre Garantie.

Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
  • Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
50 Meter
  • Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 30 Bar geeignet
  • Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
  • Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
  • Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 3/4″
Schlauchlänge (m) 50
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 11,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 390 x 390 x 250
