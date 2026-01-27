Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 10l

Détergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts et les taches tels que calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 0,7
Poids (kg) 10,9
Poids avec emballage (kg) 11,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage après construction
  • Nettoyage des sols
