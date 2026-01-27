Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 10l
Détergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts et les taches tels que calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|0,7
|Poids (kg)
|10,9
|Poids avec emballage (kg)
|11,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 80 W version disques
- B 80 W version rouleaux
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li-Ion + chargeur rapide
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115 Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Retail
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- Balaifranges microfibres 40x13cm
- Bandeau microfibres à poches 40x13cm
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 300 RI Bp
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill+Dose
- Frange coton 40x12cm
- Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm
- Serpillère ECO! rouge, 40 cm
- Serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles rouge 40 cm
Produits retirés de la gamme
- Autolaveuse B 140 R Bp Pack 240 Ah
- Autolaveuse B 140 R Bp Pack 400 Ah
- Autolaveuse B 140 R Bp Pack Dose 240 Ah
- Autolaveuse B 140 R Bp Pack Dose 400 Ah
- Autolaveuse BD 100/250 R Bp Pack
- Autolaveuse BD 100/250 RI Bp Pack
- Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack
- Autolaveuse BD 80/120 W Bp Pack
- Autolaveuse BR 100/250 R Bp Pack
- Autolaveuse BR 100/250 RI Bp Pack
- Autolaveuse BR 120/250 R Bp Pack
- Autolaveuse BR 120/250 RI Bp Pack
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R Bp + D 110
- B 200 R Bp + D 75
- B 200 R Bp + D 90
- B 200 R Bp + R 75
- B 200 R Bp + R 90
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 40 C/W version disque
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp DOSE (rouleau)
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 90 R
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 110/ 200 R Bp Pack DOSE
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 90/150 R Bp Pack
- BD 90/150 R Bp Pack DOSE
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 85/150 R Bp Pack
- BR 85/150 R Bp Pack DOSE
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
Domaines d'utilisation
- Nettoyage après construction
- Nettoyage des sols