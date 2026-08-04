Mop cleaner Extra FloorPro RM 780, 2.5l

Puissant produit de nettoyage et dʼentretien pour lʼentretien de tous les sols et revêtements durs, imperméables et élastiques. Spécialement indiqué pour les salles de sport et les salles polyvalentes, conformément à la norme DIN V 18032-2:2001-04 sur lʼeffet antidérapant. Le Mop cleaner Extra RM 780 mousse peu et sèche sans laisser de traces.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
pH 9
Poids (kg) 2,5
Poids avec emballage (kg) 2,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 255 x 255 x 290
Mop cleaner Extra FloorPro RM 780, 2.5l
Mop cleaner Extra FloorPro RM 780, 2.5l
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
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