Περιστρεφόμενη βάση στήριξης επικαλλυμένη

Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)

Περιστρεφόμενο στήριγμα για επιτοίχια στερέωση αυτόματου καρουλιού σωλήνα. Για μέγιστη ακτίνα δράσης και ευελιξία του σωλήνα υψηλής πίεσης. Δυνατότητα περιστροφής 120°. Γαλβανιζέ χάλυβας. Κατάλληλο για 2.639-919.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ