Περιστρεφόμενη βάση στήριξης επικαλλυμένη
Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)
Περιστρεφόμενο στήριγμα για επιτοίχια στερέωση αυτόματου καρουλιού σωλήνα. Για μέγιστη ακτίνα δράσης και ευελιξία του σωλήνα υψηλής πίεσης. Δυνατότητα περιστροφής 120°. Γαλβανιζέ χάλυβας. Κατάλληλο για 2.639-919.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 43
- HG 64