Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m

Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.

3/4 "di diametro, 50 metri di lunghezza e ultra-robusto, flessibile ed estremamente resistente ai nodi: sono queste le caratteristiche che rendono il nuovo tubo da giardino Performance Plus di Kärcher ideale per l'irrigazione di giardini medio-grandi ed altri spazi.Il perfetto partner per l'irrigazione di Kärcher: realizzato con un tessuto multistrato di alta qualità, il tubo mantiene un flusso d'acqua costante e si tiene anche molto più comodamente nella mano. Lo strato esterno anti-UV è resistente alle intemperie, mentre lo strato intermedio opaco protegge il tubo dalla formazione interna di alghe.Il tubo è privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo - il che significa che non contiene assolutamente sostanze nocive per la salute umana. Altri vantaggi del prodotto includono una resistenza alla temperatura da -20 a +60 ° C, una pressione di scoppio di 30 bar e una garanzia di 15 anni.

Caratteristiche e vantaggi
Materiali multistrato di alta qualità
  • Flessibile e antinodo per garantire un flusso d'acqua ottimale.
50 metri
  • Per l'irrigazione di superfici medio grandi e giardini.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di sopportare pressioni fino a 30 bar
  • Resistente
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
  • Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
  • Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
  • Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
15 anni di garanzia
  • Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 3/4″
Lunghezza del tubo (m) 50
Colore nero
Peso (kg) 11,5
Peso con imballo (kg) 11,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 390 x 390 x 250
