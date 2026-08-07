Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m

Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.

Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,2

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
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Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.