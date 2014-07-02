Roterende buisreinigingskop met binnendraad. De kop heeft vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. De stralen zijn zodanig gericht dat ze ervoor zorgen dat de sproeier en de slang vrij kunnen bewegen door de buizen. Met R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan de buisreinigingsslang.