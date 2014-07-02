Roterende rioolreinigingssproeier
Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.
Roterende buisreinigingskop met binnendraad. De kop heeft vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. De stralen zijn zodanig gericht dat ze ervoor zorgen dat de sproeier en de slang vrij kunnen bewegen door de buizen. Met R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan de buisreinigingsslang.
Kenmerken en voordelen
Met vier zijwaartse stralen draait de sproeier om zijn eigen as
- Absoluut gelijkmatige reiniging.
Aansluiting: 1/8"
- Compatibel met rioolreinigingsslangen.
Compact formaat met 16 mm buitendiameter
- Ideaal voor rioolreiniging, ook nauwe plekken zijn geen probleem.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|16
|Mondstukgrootte ( )
|50
|Schroefdraad
|R 1/8"
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