Furtun Performance Plus 3/4" -50m
Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.
Diametru de 3/4", lungime de 50 de metri, flexibil și extrem de rezistent la răsucire: Noul furtun Kärcher Performance Plus convinge prin aceste caracteristici atunci când irigați grădini medii sau mari. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii, contribuie la protecția materialului, iar stratul intermediar opac asigură că nu se formează alge în furtun, precum și o țesătură multistrat durabilă, de înaltă calitate, cu proprietăți tactile îmbunătățite. Furtun de grădină fără ftalat (<0.1%), cadmiu, bariu și plumb, prin urmare, complet inofensiv pentru sănătate. Alte caracteristici de calitate sunt rezistența la temperatură de -20 până la +60° C și presiunea de rupere de 30 bari.
Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
- Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
50 de metri
- Pentru irigare în zone mari și grădini.
Materialul cu inserție de calitate conferă furtunului pereți ultra-puternici, capabili să reziste presiunilor de până la 30 de bari
- Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|11,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 250
