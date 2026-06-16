Entraînement brosse-rouleau 500
Entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives. Pour le nettoyage de façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance d'arrosage ou sur lance télescopique.
Avec sa finition haut de gamme et durable en acier inoxydable et PEEK, l'entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. L'entraînement à rampe de pulvérisation intégrée pour une application parfaite de l'eau permet l'utilisation d'embouts de brosse de différentes duretés très faciles à remplacer à l'aide d'un système de changement rapide et offrant une fixation sûre sur l'entraînement. L'entraînement peut être monté au choix directement sur la lance d'arrosage ou sur une lance télescopique. Selon le modèle, les embouts sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées, les façades délicates et rugueuses mais également pour les terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. En option, une protection anti-éclaboussures (4.762-621.0) ainsi qu'un raccord articulé (4.481-042.0) sont disponibles.
Caractéristiques et avantages
Entraînement par eau rotatif pour brosses-rouleauxPas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire. Design compact et faible poids. Finition haut de gamme en acier inoxydable et PEEK.
Embouts de brosse interchangeablesGarantit l'utilisation de la brosse optimale pour chaque support. Encliquetage audible des embouts de brosse garantissant une utilisation sûre. Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Rampe de pulvérisation intégréeApplication uniforme de l'eau sur toute la longueur de la brosse.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|350 / 1000
|Température d'admission (°C)
|40
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|2,1
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
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- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
- Pour le nettoyage des façades, volets roulants et stores vénitiens
- Pour le nettoyage des tissus et feuilles de membrane
- Pour le nettoyage des terrasses à revêtement en pierre ou en bois
Accessoires
Piéces détachées Entraînement brosse-rouleau 500
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