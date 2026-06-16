Entraînement brosse-rouleau 500

Avec sa finition haut de gamme et durable en acier inoxydable et PEEK, l'entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. L'entraînement à rampe de pulvérisation intégrée pour une application parfaite de l'eau permet l'utilisation d'embouts de brosse de différentes duretés très faciles à remplacer à l'aide d'un système de changement rapide et offrant une fixation sûre sur l'entraînement. L'entraînement peut être monté au choix directement sur la lance d'arrosage ou sur une lance télescopique. Selon le modèle, les embouts sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées, les façades délicates et rugueuses mais également pour les terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. En option, une protection anti-éclaboussures (4.762-621.0) ainsi qu'un raccord articulé (4.481-042.0) sont disponibles.