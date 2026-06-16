Aandrijving voor walsborstel 500

De hydraulische aandrijving voor roterende wasborstels is uitgevoerd in een hoogwaardig en duurzaam ontwerp uit roestvrij staal en PEEK en breidt de mogelijkheden van onze professionele hogedrukreinigers uit – zelfs bij de kleinste modellen met een kleinere wateropbrengst. De aandrijving met geïntegreerde sproeibar, die een perfecte waterafvoer garandeert, zorgt ervoor dat u borstelhulpstukken van verschillende hardheden kunt gebruiken, die u heel eenvoudig kunt verwisselen dankzij het snelwisselsysteem, en dat u deze veilig kunt aansluiten aan de aandrijving. De aandrijving kan optioneel ook direct op de lans of op een telescooplans worden gemonteerd. De hulpstukken zijn, afhankelijk van hun versie, geschikt voor veeleisende reinigingswerkzaamheden van zonnepanelen, glazen oppervlakken, gevoelige en ruwe gevels, alsook voor terrassen met een stenen of houten oppervlak. Bij een gevelreiniging worden de borstels automatisch naar boven gericht, waardoor de fysieke inspanning voor de gebruiker wordt verminderd. Als extra zijn een spatbescherming (4.762-621.0) en een Vario joint (4.481-042.0) optioneel verkrijgbaar.