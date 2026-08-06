Уред за почистване на площи FRV 30
С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|5,6
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