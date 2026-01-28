HR 4

Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.

Einfach praktisch. Doppelt funktional. Diese Schlauchtrommel dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. An der Wandhalterung können Spritzen und Gießstäbe immer griffbereit eingehängt werden. Der HR 4 ist einfach von der Halterung abnehmbar und dank des ergonomischen Griffs angenehm zu tragen. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich der Gartenschlauch mühelos aufrollen und kann ordentlich und schonend gelagert werden, ohne Knicke oder lästige Verwicklungen. Das Produkt punktet außerdem durch seine kompakte Bauweise, die hohe Standfestigkeit durch einen tiefgelagerten Schwerpunkt. Die Schlauchtrommel ist fertig montiert und sofort einsatzbereit. Zudem ist das Gerät UV- wie auch frostsicher und somit langlebig und unempfindlich im täglichen Gebrauch. Kärcher bietet 5 Jahre Garantie.

Merkmale und Vorteile
HR 4: 2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem
Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand wie auch zum mobilen Einsatz in Ihrem Garten.
HR 4: Praktische Spritzenhalterung
Spritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden.
HR 4: Wandhalterung
Einfache und schnelle Montage der praktischen Aufbewahrung.
Faltbare Handkurbel
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Kompakte Abmessung
  • Gute Verstaubarkeit
Sofort einsatzbereit
  • Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
  • Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Spezifikationen

Technische Daten

Schlauchkapazität (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Schraubenabstand für Wandmontage (mm) 160
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Ausstattung

  • Spritzenhalterung
  • Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel
HR 4
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Kleine bis mittelgroße Flächen
