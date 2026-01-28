HT 4
Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.
Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig und gleichmäßig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Dank der innovativen Schnellspanner kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Kärcher bietet 5 Jahre Herstellergarantie. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert.
Merkmale und Vorteile
Hohe Stabilität und StandfestigkeitDank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
SchlauchführungFür leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren HandgriffsPlatzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
- Platzsparende Aufbewahrung.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
- Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchkapazität (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|3,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Ausstattung
- Schlauchführung
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Mittelgroße bis große Flächen