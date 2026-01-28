HT 5 M

Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.

Robust und stabil zugleich: Der Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Dank der robusten Metalltrommel sind auch höchste Beanspruchungen kein Problem. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Dank der innovativen Schnellspanner kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie.

Merkmale und Vorteile
HT 5 M: Hohe Stabilität und Standfestigkeit
Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
HT 5 M: Schlauchführung
Für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
HT 5 M: Metalltrommel
Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
  • Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
  • Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
  • Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Schlauchlänge (m) 20
Schlauchkapazität (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Berstdruck (bar) 45
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Ausstattung

  • Metall-Schlauchtrommel
  • Schlauchführung
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Mittelgroße bis große Flächen
