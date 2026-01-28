Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Die robuste Metalltrommel hält ebenfalls höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Außerdem punktet er durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit des Schlauchwagens, UV- wie auch Frostsicherheit und eine praktische Spritzenhalterung am Handgriff. Dank der innovativen Schnellspanner kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder vollständig nach unten geschoben werden. Letzteres dient vor allem der platzsparenden Verstauung. Kärcher bietet 5 Jahre Herstellergarantie. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert.