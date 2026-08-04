Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.
Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|250
|Longueur (m)
|10
|Filetage du raccord
|2 x EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|1,9
Appareils compatibles
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