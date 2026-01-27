POLISH MICRO RAYURES, 500ML

Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 70 x 180
  • Peinture de voiture
  • Surfaces peintes
