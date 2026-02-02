Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753, 10l

Nettoyant spécial pour tous les carreaux en grès fin. Dissout efficacement les huiles, les graisses et les salissures minérales. N'altère pas les propriétés antidérapantes des carreaux. Exempt de tensioactifs et facilement séparable.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,5
Poids (kg) 11,3
Poids avec emballage (kg) 12,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Propriétés
  • Détergent puissant pour les tuiles en pierre fortement salies
  • Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
  • Bonnes propriétés humidifiantes
  • Formulation peu moussante
  • Particulièrement efficace
  • Odeur fraîche
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
  • Sans tensio-actif et sans enzyme
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
