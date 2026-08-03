Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη, 20 m

Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)

Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανθεκτικό πλαστικό. Βαμμένος βραχίονας από χάλυβα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 20
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 250
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,2

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
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