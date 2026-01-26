Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set

Η κινητή χρήση συναντά τη συμπαγή αποθήκευση: η ανέμη λάστιχου εξασφαλίζει άνετο πότισμα και αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει σωλήνα κήπου 10 m, συνδέσμους, προσαρμογείς βρύσης και ακροφύσιο κήπου. Με τη βοήθεια της ελεύθερης μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλιχτεί αβίαστα και να αποθηκευτεί τακτικά και προσεκτικά, χωρίς τσακίσματα ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν κερδίζει επίσης πόντους για τη συμπαγή σχεδίασή του, την εργονομική λαβή για άνετη μεταφορά και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Το προϊόν είναι επίσης ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Η ανέμη λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη.