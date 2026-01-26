Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set
Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.
Η κινητή χρήση συναντά τη συμπαγή αποθήκευση: η ανέμη λάστιχου εξασφαλίζει άνετο πότισμα και αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει σωλήνα κήπου 10 m, συνδέσμους, προσαρμογείς βρύσης και ακροφύσιο κήπου. Με τη βοήθεια της ελεύθερης μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλιχτεί αβίαστα και να αποθηκευτεί τακτικά και προσεκτικά, χωρίς τσακίσματα ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν κερδίζει επίσης πόντους για τη συμπαγή σχεδίασή του, την εργονομική λαβή για άνετη μεταφορά και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Το προϊόν είναι επίσης ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Η ανέμη λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
- Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|10
|Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)
|13
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 475 x 350
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 10 m
Εξοπλισμός
- Κιτ
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου