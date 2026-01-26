Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set

Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.

Η κινητή χρήση συναντά τη συμπαγή αποθήκευση: η ανέμη λάστιχου εξασφαλίζει άνετο πότισμα και αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει σωλήνα κήπου 10 m, συνδέσμους, προσαρμογείς βρύσης και ακροφύσιο κήπου. Με τη βοήθεια της ελεύθερης μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλιχτεί αβίαστα και να αποθηκευτεί τακτικά και προσεκτικά, χωρίς τσακίσματα ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν κερδίζει επίσης πόντους για τη συμπαγή σχεδίασή του, την εργονομική λαβή για άνετη μεταφορά και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Το προϊόν είναι επίσης ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Η ανέμη λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
  • Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 10
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm) 13
Χωρητικότητα σωλήνα (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 24
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 300 x 475 x 350

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 10 m

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
