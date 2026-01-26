Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set

Μια ανέμη σωλήνα - δύο λειτουργίες: το σετ ανέμης λάστιχου HR 3.20 με σωλήνα 20 m και εξαρτήματα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο.

Πρακτικό στήριγμα τοίχου και κινητή χρήση: αυτή η ανέμη σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο με το κλειστό στήριγμα τοίχου όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Το σετ HR 3.20 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και απαλά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Το καρούλι λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για άμεση χρήση με 20 μέτρα λάστιχο κήπου, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας την αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 5 ετών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set: Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set: Επιτοίχια στήριξη
Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set: Αναδιπλούμενη μανιβέλα
Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 20
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm) 13
Χωρητικότητα σωλήνα (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 24
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 363 x 475 x 500

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 20 m

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
