Πρακτικό στήριγμα τοίχου και κινητή χρήση: αυτή η ανέμη σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο με το κλειστό στήριγμα τοίχου όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Το σετ HR 3.20 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και απαλά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Το καρούλι λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για άμεση χρήση με 20 μέτρα λάστιχο κήπου, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας την αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 5 ετών.