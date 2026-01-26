Πρακτική βάση στήριξης τοίχου συναντά την κινητή χρήση: αυτή η ανέμη λάστιχου χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο με την εσώκλειστη βάση στήριξης τοίχου όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Το HR 3 μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τη βάση και είναι άνετο στη μεταφορά χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλιχτεί αβίαστα και να αποθηκευτεί τακτικά και προσεκτικά, χωρίς τσακίσματα ή ενοχλητικούς μπερδέματα. Το προϊόν κερδίζει επίσης πόντους για τη συμπαγή σχεδίασή του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Το προϊόν είναι επίσης ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας το μακράς διάρκειας και αρκετά στιβαρό για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.