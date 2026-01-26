Ανέμη λάστιχου HR 3

Μια ανέμη σωλήνα - δύο λειτουργίες: η ανέμη λάστιχου HR 3 χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Έτσι μοιάζει το ευέλικτο πότισμα.

Πρακτική βάση στήριξης τοίχου συναντά την κινητή χρήση: αυτή η ανέμη λάστιχου χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο με την εσώκλειστη βάση στήριξης τοίχου όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Το HR 3 μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τη βάση και είναι άνετο στη μεταφορά χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλιχτεί αβίαστα και να αποθηκευτεί τακτικά και προσεκτικά, χωρίς τσακίσματα ή ενοχλητικούς μπερδέματα. Το προϊόν κερδίζει επίσης πόντους για τη συμπαγή σχεδίασή του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Το προϊόν είναι επίσης ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας το μακράς διάρκειας και αρκετά στιβαρό για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανέμη λάστιχου HR 3: Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.
Ανέμη λάστιχου HR 3: Επιτοίχια στήριξη
Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Ανέμη λάστιχου HR 3: Αναδιπλούμενη μανιβέλα
Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
  • Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα σωλήνα (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 363 x 475 x 500

Εξοπλισμός

  • Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
Ανέμη λάστιχου HR 3
  • Πότισμα κήπου
