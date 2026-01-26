Μοναδική πρακτικότητα. Διπλή λειτουργικότητα. Αυτή η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο στήριγμα τοίχου και να είναι πάντα έτοιμα. Το HR 4.30 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση στήριξης και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προσεκτικά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του, την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του και το λάστιχο κήπου 30 m, τους συνδέσμους, τον προσαρμογέα βρύσης και το ακροφύσιο. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, γεγονός που την καθιστά αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να ανταπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση 5 ετών.