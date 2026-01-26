Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set
Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.
Μοναδική πρακτικότητα. Διπλή λειτουργικότητα. Αυτή η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο στήριγμα τοίχου και να είναι πάντα έτοιμα. Το HR 4.30 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση στήριξης και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προσεκτικά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του, την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του και το λάστιχο κήπου 30 m, τους συνδέσμους, τον προσαρμογέα βρύσης και το ακροφύσιο. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, γεγονός που την καθιστά αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να ανταπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση 5 ετών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασίαΑποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίουΤα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Επιτοίχια στήριξηΑπλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
- Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|30
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 30 m
Εξοπλισμός
- Κιτ
- Υποδοχή ακροφυσίου
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου