Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set

Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.

Μοναδική πρακτικότητα. Διπλή λειτουργικότητα. Αυτή η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο στήριγμα τοίχου και να είναι πάντα έτοιμα. Το HR 4.30 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση στήριξης και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προσεκτικά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του, την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του και το λάστιχο κήπου 30 m, τους συνδέσμους, τον προσαρμογέα βρύσης και το ακροφύσιο. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, γεγονός που την καθιστά αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να ανταπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση 5 ετών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Επιτοίχια στήριξη
Επιτοίχια στήριξη
Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
  • Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 30
Χωρητικότητα σωλήνα (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 24
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 363 x 475 x 500

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 30 m

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Υποδοχή ακροφυσίου
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
