Μοναδική πρακτικότητα. Διπλή λειτουργικότητα. Αυτή η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο στήριγμα τοίχου και να είναι πάντα έτοιμα. Το HR 4 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση στήριξης και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προσεκτικά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας την αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση 5 ετών.