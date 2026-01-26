Ανέμη λάστιχου HR 4

Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: η ανέμη λάστιχου HR 4 προσφέρει και τις δύο επιλογές και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τον τοίχο για ευέλικτο πότισμα.

Μοναδική πρακτικότητα. Διπλή λειτουργικότητα. Αυτή η ανέμη εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο στήριγμα τοίχου και να είναι πάντα έτοιμα. Το HR 4 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τη βάση στήριξης και μεταφέρεται άνετα χάρη στην εργονομική λαβή. Με τη βοήθεια της ελεύθερης κίνησης της μανιβέλας, ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου μπορεί να τυλίγεται αβίαστα και να αποθηκεύεται τακτοποιημένα και προσεκτικά, χωρίς στροφές ή ενοχλητικά μπερδέματα. Το προϊόν συγκεντρώνει επίσης πόντους για τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους του. Η ανέμη λάστιχου είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για άμεση χρήση. Η συσκευή είναι επίσης ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό, καθιστώντας την αρκετά ανθεκτική και μακράς διάρκειας για να αντεπεξέλθει στην καθημερινή χρήση. Η Kärcher προσφέρει εγγύηση 5 ετών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανέμη λάστιχου HR 4: Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.
Ανέμη λάστιχου HR 4: Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Ανέμη λάστιχου HR 4: Επιτοίχια στήριξη
Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Συμπαγείς διαστάσεις
  • Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα σωλήνα (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 363 x 475 x 500

Εξοπλισμός

  • Υποδοχή ακροφυσίου
  • Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
Ανέμη λάστιχου HR 4
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
Εξαρτήματα