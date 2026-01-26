Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set
Το συμπαγές και κινητό καρότσι λάστιχου με εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, σωλήνα Kärcher 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο, καθώς και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.
Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, καθώς και την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Το σετ είναι εξοπλισμένο με σωλήνα 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότηταΧάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβήςΣυμπαγής αποθήκευση.
Αναδιπλούμενη μανιβέλαΣυμπαγής αποθήκευση.
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
- Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|20
|Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)
|13
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 475 x 840
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 20 m
Εξοπλισμός
- Κιτ
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου