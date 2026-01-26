Καρότσι λάστιχου HT 2

Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα. Ένα συμπαγές μοντέλο με ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή για μικρούς κήπους.

Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, καθώς και την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καρότσι λάστιχου HT 2: Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Καρότσι λάστιχου HT 2: Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Συμπαγής αποθήκευση.
Καρότσι λάστιχου HT 2: Αναδιπλούμενη μανιβέλα
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
Συμπαγής αποθήκευση.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
  • Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα σωλήνα (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 460 x 475 x 840
Καρότσι λάστιχου HT 2
  • Πότισμα κήπου
