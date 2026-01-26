Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set

Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.

Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, καθώς και την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, η μετακίνησή της εντελώς προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το καρότσι λάστιχου είναι έτοιμο για άμεση χρήση χάρη στον παρεχόμενο σωλήνα 20 m και εξαρτήματα, όπως οι σύνδεσμοι Kärcher, ο προσαρμογέας βρύσης και το ακροφύσιο. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Συμπαγής αποθήκευση.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
  • Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Έτοιμο για άμεση χρήση
  • Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
  • Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 20
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm) 13
Χωρητικότητα σωλήνα (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 45
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 8,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 565 x 475 x 896

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας Performance Plus 1/2»: 20 m

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Πότισμα κήπου
Εξαρτήματα