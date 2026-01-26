Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, καθώς και την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, η μετακίνησή της εντελώς προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το καρότσι λάστιχου είναι έτοιμο για άμεση χρήση χάρη στον παρεχόμενο σωλήνα 20 m και εξαρτήματα, όπως οι σύνδεσμοι Kärcher, ο προσαρμογέας βρύσης και το ακροφύσιο. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.