Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set
Το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική μεταλλική ανέμη του, την φαρδιά βάση για υψηλή σταθερότητα και τον σωλήνα 20 m και είναι έτοιμος για άμεση χρήση με τα εσώκλειστα εξαρτήματα ποτίσματος.
Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Η ανθεκτική μεταλλική ανέμη αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες κήπου. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, καθώς και την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, η μετακίνησή της εντελώς προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το σετ είναι έτοιμο για άμεση χρήση χάρη στα παρεχόμενα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας κήπου Kärcher, οι σύνδεσμοι, ο προσαρμογέας βρύσης και το ακροφύσιο. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότηταΧάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήναΓια εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Μεταλλική μπομπίναΕγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
- Συμπαγής αποθήκευση.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
- Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
- Συμπαγής αποθήκευση.
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της προμήθειας.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
- Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)
|13
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας Performance Plus 1/2»: 20 m
Εξοπλισμός
- Κιτ
- Μεταλλικό καλάμι σωλήνα
- Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου