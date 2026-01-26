Καρότσι λάστιχου HT 5 M

Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα, εξαιρετικά φαρδιά βάση, ακριβή οδηγό σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.

Στιβαρό και σταθερό ταυτόχρονα: Το καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Χάρη στην ανθεκτική μεταλλική ανέμη, ακόμη και τα πιο βαριά φορτία δεν είναι πρόβλημα. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα και ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να σπρωχτεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, το σπρώξιμο προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καρότσι λάστιχου HT 5 M: Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Καρότσι λάστιχου HT 5 M: Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Καρότσι λάστιχου HT 5 M: Μεταλλική μπομπίνα
Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
  • Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
  • Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 20
Χωρητικότητα σωλήνα (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 45
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 565 x 475 x 896

Εξοπλισμός

  • Μεταλλικό καλάμι σωλήνα
  • Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Καρότσι λάστιχου HT 5 M
  • Πότισμα κήπου
