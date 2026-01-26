Στιβαρό και σταθερό ταυτόχρονα: Το καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Χάρη στην ανθεκτική μεταλλική ανέμη, ακόμη και τα πιο βαριά φορτία δεν είναι πρόβλημα. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα και ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να σπρωχτεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, το σπρώξιμο προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο. Οι μονάδες αποθήκευσης σωλήνα Kärcher χαρακτηρίζονται από τη στιβαρότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.