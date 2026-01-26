Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Η ανθεκτική μεταλλική ανέμη αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες κήπου. Κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα του καροτσιού λάστιχου, την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και μια πρακτική βάση στήριξης ακροφυσίου στη λαβή. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, η μετακίνησή της εντελώς προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.