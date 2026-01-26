Καρότσι λάστιχου HT 6 M

Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα και μια εξαιρετικά φαρδιά βάση, καθώς και ακριβείς οδηγούς σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.

Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα και τον στιβαρό οδηγό σωλήνα. Η ανθεκτική μεταλλική ανέμη αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες κήπου. Κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα του καροτσιού λάστιχου, την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και μια πρακτική βάση στήριξης ακροφυσίου στη λαβή. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Πάνω απ' όλα, η μετακίνησή της εντελώς προς τα κάτω εξασφαλίζει αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καρότσι λάστιχου HT 6 M: Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Καρότσι λάστιχου HT 6 M: Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Καρότσι λάστιχου HT 6 M: Μεταλλική μπομπίνα
Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
  • Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
  • Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
  • Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα σωλήνα (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 565 x 475 x 896

Εξοπλισμός

  • Μεταλλικό καλάμι σωλήνα
  • Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
  • Υποδοχή ακροφυσίου
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
