Starterkit Accu 18/50

Incl. Bevestigingsmateriaal 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu en 18 V snellader: de Starter Kit Battery Power 18/50 voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.

18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology kan in slechts 94 minuten tot 80 procent worden opgeladen met de 18 V-snellader. De starterkit Kärcher Battery Power 18/50 kan worden gebruikt voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.

Kenmerken en voordelen
Starterkit Accu 18/50: Innovatieve Real Time Technology
Innovatieve Real Time Technology
Het LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende laadtijd en laadniveau.
Starterkit Accu 18/50: 18 V Kärcher accu
18 V Kärcher accu
Geschikt voor alle apparaten uit de Kärcher 18-volt accu-serie.
Starterkit Accu 18/50: 18 V snellader
18 V snellader
Laadt de 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu in 94 minuten op tot 80%.
Krachtige lithium-ioncellen
  • Garandeert consistente prestaties en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
  • Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX5-geclassificeerd - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
  • Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
  • Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
  • Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Wandmontage
  • Voor een nette bevestiging van de oplader aan de muur.
Robuuste behuizing
  • De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 18 V accuplatform
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Capaciteit (Ah) 5
Oplaadtijd accu met snellader 18V/5Ah Battery Power-Accu:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor acculader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor acculader) (Hz) 50 - 60
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 147

Verpakkingsinhoud

  • Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah accu (1 st.)
  • Oplader: 18 V accu snellader (1 stuk)
Starterkit Accu 18/50
Starterkit Accu 18/50
Starterkit Accu 18/50
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Reserveonderdelen Starterkit Accu 18/50 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.