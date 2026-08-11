18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology kan in slechts 94 minuten tot 80 procent worden opgeladen met de 18 V-snellader. De starterkit Kärcher Battery Power 18/50 kan worden gebruikt voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.