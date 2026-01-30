Pistolet G 180 Q
Pistolet G 180 Q Quick Connect pour un nettoyage pratique et économique au nettoyeur haute pression.
Le pistolet G 180 Q offre plus de confort lors de l'utilisation grâce à son design amélioré. Avec la queue optimisée du pistolet, plus rien n'empêche un nettoyage ergonomique. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est possible – dans la mesure où le nettoyeur haute pression dispose d'une aspiration de détergent – d'appliquer le détergent directement par le biais du pistolet. La sécurité enfants permet en outre une sécurisation simple de la gâchette du pistolet tandis que le raccord pratique Quick Connect garantit une installation facile du flexible haute pression. Le pistolet convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance d'arrosage, directement via le pistolet
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance d'arrosage)
- Élimination efficace et rapide de la saleté décollée.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7 avec raccord Quick Connect
- Parfait pour un équipement ultérieur ou un remplacement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|551 x 43 x 188
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K Mini