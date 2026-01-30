G 180 Q Quick spuitpistool

Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.

Langer, comfortabeler en ergonomischer: de 13 centimeter extra op het nieuwe G 180 Q spuitpistool met Quick Connect maakt het verschil – en het maakt hogedrukreiniging nóg leuker dan voordien. Ideaal als vervangpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 met Quick Connect adapter die niet uitgerust zijn met de Full Control.

Kenmerken en voordelen
Quick Connect
  • Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Bajonetaansluiting
  • Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Kinderbeveiliging
  • Spuitpistool is geblokkeerd
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 551 x 43 x 188
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN