G 180 Q Quick spuitpistool
Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.
Langer, comfortabeler en ergonomischer: de 13 centimeter extra op het nieuwe G 180 Q spuitpistool met Quick Connect maakt het verschil – en het maakt hogedrukreiniging nóg leuker dan voordien. Ideaal als vervangpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 met Quick Connect adapter die niet uitgerust zijn met de Full Control.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Kinderbeveiliging
- Spuitpistool is geblokkeerd
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|551 x 43 x 188
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 5 FJ Home BB
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus