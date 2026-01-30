G 180 Q Quick spuitpistool

Langer, comfortabeler en ergonomischer: de 13 centimeter extra op het nieuwe G 180 Q spuitpistool met Quick Connect maakt het verschil – en het maakt hogedrukreiniging nóg leuker dan voordien. Ideaal als vervangpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 met Quick Connect adapter die niet uitgerust zijn met de Full Control.