Ротационна дюза за почистване на тръби D21/040

Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.

Иновативната и мощна ротационна дюза за почистване на тръби (Ø 21 mm) съчетава предимствата на ротационна дюза със свойствата на дюзите за почистване на тръби. Въртящата се струя на дюзата е насочена напред и премахва дори най-упоритите замърсявания. Трите дюзи, които са насочени назад под ъгъл от 30°, осигуряват необходимото движение напред и гарантират лесно боравене.

Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 21
Размер на дюзата ( ) 40
Винтова резба R 1/8"
Тегло с опаковката (кг) 0,069

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