Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.
Лесно свързване, демонтаж и поправка – с практичния и ергономичен универсален куплунг за маркуч на Керхер Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Гъвкавата система за свързване с бърза връзка улеснява значително напояването на малки и големи градини и площи. Защото работещите кранови връзки и куплунги за маркучи са основата на добрата система за напояване. Универсалният куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop е съвместим с трите най-популярни диаметри на маркучи и с всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Aqua Stop
- За безопасно откачане на аксесоарите от маркуча без пръскане.
Дръжката е с облицовка от мека пластмаса
- За лесна употреба.
Система за бърз монтаж
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,038
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,053
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|70 x 42 x 42
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти