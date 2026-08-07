FloorPro Industriereiniger RM 69, 20l

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.

Vielseitig zur Reinigung von Böden und Oberflächen anwendbar überzeugt der FloorPro Industriereiniger RM 69 von Kärcher insbesondere bei der Unterhalts- und Zwischenreinigung üblicher Industrieböden. Dabei ist er sowohl zur manuellen als auch zur Reinigung mit Scheuersaugmaschinen geeignet – die extra schaumarme Rezeptur ermöglicht dazu eine effiziente Nutzung des Tankvolumens des Geräts. Gängige Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen beseitigt er effektiv, zurück bleibt lediglich ein angenehmer, frischer Duft. Darüber hinaus ist der leicht alkalische, kennzeichnungsfreie und abscheidefreundliche Fettlöser auch hervorragend auf ableitfähigen ESD-Böden, Fließ- und Zementestrichen sowie mit Epoxidharz vergüteten Flächen einsetzbar. Metall- und lackverarbeitende Betriebe profitieren dazu von der silikonfreien Formulierung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 10
Gewicht (kg) 20
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 20.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschaften
  • Kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden
  • Besonders schaumarm
  • Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Kennzeichnungsfrei
  • Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Maschinell und manuell anwendbar
  • Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
  • Schnell wirksam
  • Sehr hohe Ergiebigkeit
  • Angenehmer, frischer Duft
  • Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar
FloorPro Industriereiniger RM 69, 20l
FloorPro Industriereiniger RM 69, 20l
FloorPro Industriereiniger RM 69, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Bodenreinigung
Zubehör