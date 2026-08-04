Grâce à la technologie temps réel innovante, l'état de la batterie est visible en un coup d'œil : l'afficheur LCD intégré affiche l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge et ce, toujours en fonction de l'appareil utilisé. Les cellules lithium-ion garantissent un niveau de performance toujours constant et évitent aussi bien l'autodécharge que l'effet mémoire (perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes). La batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Caractéristiques et avantages
Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Appareils Kärcher sans fil 18 V
Appareils Kärcher sans fil 18 V
Compatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher S'utilise sur tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V
Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Cellules lithium-ion performantes
Cellules lithium-ion performantes
La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage
  • Durée de vie accrue des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
  • Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
  • Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Cellules intelligentes
  • Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension (V) 18
Capacité (Ah) 2,5
Énergie (Wh) 45
Couleur Noir
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 133 x 88 x 50
Battery Power 18 V / 2,5 Ah
Battery Power 18 V / 2,5 Ah
Battery Power 18 V / 2,5 Ah
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