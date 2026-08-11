Chargeur rapide 18 V

Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.

Grâce au support mural intégré, le chargeur rapide peut être fixé au mur très facilement. Le chargeur rapide recharge la batterie échangeable Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah à 80 % en seulement 44 minutes. Il peut également être utilisé pour recharger toutes les autres batteries échangeables de 18 V sur la plateforme de batteries Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Chargeur rapide 18 V: Chargeur rapide
Chargeur rapide
Permet de charger la batterie 18V/2,5Ah à 80% en 44 minutes Permet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes
Chargeur rapide 18 V: Nombreuses utilisations
Nombreuses utilisations
Compatible avec tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V
Chargeur rapide 18 V: Support mural
Support mural
Pour une fixation propre au mur.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Temps de charge avec chargeur rapide Batterie Power 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

Batterie Power 18 V / 5 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Courant de charge (A) 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur Noir
Poids (kg) 0,6
Poids avec emballage (kg) 0,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 184 x 133 x 88
Chargeur rapide 18 V
Chargeur rapide 18 V
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