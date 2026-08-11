Chargeur rapide 18 V
Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.
Grâce au support mural intégré, le chargeur rapide peut être fixé au mur très facilement. Le chargeur rapide recharge la batterie échangeable Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah à 80 % en seulement 44 minutes. Il peut également être utilisé pour recharger toutes les autres batteries échangeables de 18 V sur la plateforme de batteries Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Chargeur rapidePermet de charger la batterie 18V/2,5Ah à 80% en 44 minutes Permet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes
Nombreuses utilisationsCompatible avec tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V
Support muralPour une fixation propre au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Temps de charge avec chargeur rapide
|
Batterie Power 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Batterie Power 18 V / 5 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|184 x 133 x 88
Videos
Appareils compatibles
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