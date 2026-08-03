Εύκαμπτη κάνη, 1050 mm

Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές.

Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές, οροφές αυτοκινήτων, κάτω από το αμάξωμα ή αψίδες τροχών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 210
Μήκος (mm) 1050
Θερμοκρασία (°C) max. 150
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,7
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