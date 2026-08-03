Η εργασία με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι δύσκολη σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού. Είτε πρόκειται λόγω των σύντομων ημερών του χειμώνα είτε λόγω μη φωτιζόμενων αιθουσών και χώρων: το αποτέλεσμα του καθαρισμού επηρεάζεται αρνητικά, ιδίως οι πελάτες μας στον κατασκευαστικό ή αγροτικό τομέα. Το φως εργασίας με τεχνολογία LED με απόδοση φωτισμού τα 170 lumen αντισταθμίζει το πρόβλημα. Οι χώροι εργασίας φωτίζονται με βέλτιστο τρόπο το βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την ορατότητα για τουλάχιστον πέντε πλήρεις ώρες εργασίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η συναρμολόγηση του πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού είναι εξαιρετικά απλή και άμεση. Χάρη στο μικρό βάρος του φωτός εργασίας, δύσκολα γίνεται αισθητό κατά την εργασία ενώ παράλληλα είναι υδατοστεγές. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου CR123. Περισσότερες μπαταρίες διατίθενται σε ξεχωριστή συσκευασία.