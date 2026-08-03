Φωτισμός ακροφυσίου LED
Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμολόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5 ώρες εργασίας.
Η εργασία με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι δύσκολη σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού. Είτε πρόκειται λόγω των σύντομων ημερών του χειμώνα είτε λόγω μη φωτιζόμενων αιθουσών και χώρων: το αποτέλεσμα του καθαρισμού επηρεάζεται αρνητικά, ιδίως οι πελάτες μας στον κατασκευαστικό ή αγροτικό τομέα. Το φως εργασίας με τεχνολογία LED με απόδοση φωτισμού τα 170 lumen αντισταθμίζει το πρόβλημα. Οι χώροι εργασίας φωτίζονται με βέλτιστο τρόπο το βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την ορατότητα για τουλάχιστον πέντε πλήρεις ώρες εργασίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η συναρμολόγηση του πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού είναι εξαιρετικά απλή και άμεση. Χάρη στο μικρό βάρος του φωτός εργασίας, δύσκολα γίνεται αισθητό κατά την εργασία ενώ παράλληλα είναι υδατοστεγές. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου CR123. Περισσότερες μπαταρίες διατίθενται σε ξεχωριστή συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υδατοστεγής έκδοση
- Σχεδιάστηκε για χρήση με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Απλή συναρμολόγηση του πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού.
Ισχυρή τεχνολογία LED
- Ελαφρύς σχεδιασμός και παρατεταμένα χρονικά διαστήματα λειτουργίας.
- Απόδοση φωτισμού άνω των 170 lumen.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό υψηλής πίεσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ειδικά στον αγροτικό και κατασκευαστικό τομέα.