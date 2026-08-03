FRV 30
Με την ενσωματωμένη, αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το FRV 30 κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Δεν χρειάζεται πια να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό αφού το ακάθαρτο νερό απορρίπτεται από τον σωλήνα αναρρόφησης 5 μ. που περιλαμβάνεται. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 1.000 λίτρα/ώρα / 60°C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
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