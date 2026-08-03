Προσαρμογέας χαμηλής πίεσης TL
Αντάπτορας χαμηλής πίεσης TL που αποτελείται από σφαιρική βαλβίδα για εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες χωρίς εργαλεία. Ιδανικό για εφαρμογές με περιστρεφόμενες βούρτσες υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 22
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
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- HD 10/21-4M ST Classic
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- HD 10/25-4 S Classic
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- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
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Πεδία εφαρμογής
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