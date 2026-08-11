Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C
Μέγιστη ακαμψία με ελάχιστο βάρος: τηλεσκοπική κάνη TL 14 C από ανθρακονήματα. Τεράστια εμβέλεια 14 μ., πολυλειτουργική χρήση και πρακτικότητα χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.
Με εμβέλεια έως και 14 μ., η τηλεσκοπική κάννη TL 14 C κατασκευασμένη από άκαμπτα και ανάλαφρα ανθρακονήματα προσφέρει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων ή ηλιακών συστημάτων με νερό ώσμωσης, καθώς και για εφαρμογές υψηλής και χαμηλής πίεσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για σκούπισμα π.χ. σε υδρορροές. Εξαιρετικά εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης, ενώ η ισχύς σύσφιξη μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί μεμονωμένα χωρίς εργαλεία. Η περιστρεφόμενη βάση με άγκιστρο για την τοποθέτηση ιμάντα μεταφοράς, καθώς και η μοναδική προστασία κατά της συστροφής διασφαλίζουν πολύ ασφαλείς και εργονομικές συνθήκες εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική χρήσηΓια τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με νερό όσμωσης. Για καθαρισμό υψηλής ή χαμηλής πίεσης με βούρτσες πλύσης.
Μέγιστη εργονομίαΑντιπεριστροφικό κλείδωμα των κανών για ασφαλή και εργονομική λειτουργία. Σύνδεσμοι ταχείας απελευθέρωσης για γρήγορη και απλή αποδέσμευση της κάνης σύσφιξης. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει την απλή και εργονομική λειτουργία.
Φιλική προς τον χρήστηΡύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλείο στους συνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης. Διαθέτει άγκιστρα σύσφιξης για την καθοδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα νερού έξω από την κάνη. Βάση με άγκιστρα για την στερέωση του ιμάντα και την μεταφορά του πλαισίου.
Μέγιστη ασφάλεια
- Ο απτικός και οπτικός πτυσσόμενος αναστολέα αποτρέπει την ακούσια αποσυναρμολόγηση.
- Μη ηλεκτροαγώγιμο στοιχείο βάσης-κάνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα (m)
|2,4 - 14
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Υλικό
|Άνθρακας
|Elements
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,2
Πεδίο προμήθειας
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ρύθμιση δύναμης σύσφιξης χωρίς εργαλεία
- Άγκιστρο σωλήνα
- Αποσπώμενο πώμα / Στοπ
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ
- Επιτρέπει επίσης το σκούπισμα σε μεγάλα ύψη