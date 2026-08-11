Με εμβέλεια έως και 14 μ., η τηλεσκοπική κάννη TL 14 C κατασκευασμένη από άκαμπτα και ανάλαφρα ανθρακονήματα προσφέρει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων ή ηλιακών συστημάτων με νερό ώσμωσης, καθώς και για εφαρμογές υψηλής και χαμηλής πίεσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για σκούπισμα π.χ. σε υδρορροές. Εξαιρετικά εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης, ενώ η ισχύς σύσφιξη μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί μεμονωμένα χωρίς εργαλεία. Η περιστρεφόμενη βάση με άγκιστρο για την τοποθέτηση ιμάντα μεταφοράς, καθώς και η μοναδική προστασία κατά της συστροφής διασφαλίζουν πολύ ασφαλείς και εργονομικές συνθήκες εργασίας.