Ενδείκνυται για τον καθαρισμό τζαμιών, προσόψεων ή ηλιακών πάνελ με νερό ώσμωσης, με χαμηλή πίεση και βούρτσες καθαρισμού ή με υψηλή πίεση. Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H με εμβέλεια έως και 7 μ.. Κατασκευασμένη από ένα ειδικό μείγμα ανθρακονημάτων, είναι εξαιρετικά άκαμπτη αλλά και ανάλαφρη. Καινοτόμοι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνουν την ανάσυρση και την επέκταση, ενώ ο ενσωματωμένος μηχανισμός κατά της συστροφής και η περιστρεφόμενη βάση διασφαλίζουν τις μέγιστες εργονομικές συνθήκες εργασίας. Η μεμονωμένη ρύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλεία διευκολύνει τον χειρισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έναν ιμάντα μεταφοράς με ένα άγκιστρο στη βάση.