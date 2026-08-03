Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H
Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H κατασκευασμένη από ανάλαφρα ανθρακονήματα. Τηλεσκοπικός σχεδιασμός χάρη σε συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Εμβέλεια έως και 7 μ..
Ενδείκνυται για τον καθαρισμό τζαμιών, προσόψεων ή ηλιακών πάνελ με νερό ώσμωσης, με χαμηλή πίεση και βούρτσες καθαρισμού ή με υψηλή πίεση. Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H με εμβέλεια έως και 7 μ.. Κατασκευασμένη από ένα ειδικό μείγμα ανθρακονημάτων, είναι εξαιρετικά άκαμπτη αλλά και ανάλαφρη. Καινοτόμοι σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνουν την ανάσυρση και την επέκταση, ενώ ο ενσωματωμένος μηχανισμός κατά της συστροφής και η περιστρεφόμενη βάση διασφαλίζουν τις μέγιστες εργονομικές συνθήκες εργασίας. Η μεμονωμένη ρύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλεία διευκολύνει τον χειρισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έναν ιμάντα μεταφοράς με ένα άγκιστρο στη βάση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική χρήσηΓια τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με νερό όσμωσης. Για καθαρισμό υψηλής ή χαμηλής πίεσης με βούρτσες πλύσης.
Μέγιστη εργονομίαΑντιπεριστροφικό κλείδωμα των κανών για ασφαλή και εργονομική λειτουργία. Σύνδεσμοι ταχείας απελευθέρωσης για γρήγορη και απλή αποδέσμευση της κάνης σύσφιξης. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει την απλή και εργονομική λειτουργία.
Φιλική προς τον χρήστηΡύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλείο στους συνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης. Διαθέτει άγκιστρα σύσφιξης για την καθοδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα νερού έξω από την κάνη. Βάση με άγκιστρα για την στερέωση του ιμάντα και την μεταφορά του πλαισίου.
Μέγιστη ασφάλεια
- Ο απτικός και οπτικός πτυσσόμενος αναστολέα αποτρέπει την ακούσια αποσυναρμολόγηση.
- Μη ηλεκτροαγώγιμο στοιχείο βάσης-κάνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα (m)
|2 - 7
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Υλικό
|Υβριδικός
|Elements
|5
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
Πεδίο προμήθειας
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ρύθμιση δύναμης σύσφιξης χωρίς εργαλεία
- Άγκιστρο σωλήνα
- Αποσπώμενο πώμα / Στοπ
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ