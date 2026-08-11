Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C
Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσόψεων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ.
Εκτός από τις διάφορες εφαρμογές υψηλής ή χαμηλής πίεση για τον καθαρισμό τζαμιών, προσόψεων και ηλιακών πάνελ, η τηλεσκοπική κάνη TL 10 C ενδείκνυται και για εφαρμογές αναρρόφησης όπως η αναρρόφηση σκόνης σε σωλήνες. Το TL 10 C αποτελείται από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα και χάρη στους πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης και στη ρυθμιζόμενη ισχύ σύσφιξης χωρίς εργαλεία για εμβέλεια έως και 10 μ. είναι στιβαρό αλλά και ανάλαφρο. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κατά της συστροφής, και η περιστρεφόμενη βάση υπόσχονται πιο ασφαλείς και εργονομικές συνθήκες εργασίας. Η βάση φέρει άγκιστρο για την ασφαλή προσάρτηση ιμάντα μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική χρήσηΓια τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με νερό όσμωσης. Για καθαρισμό υψηλής ή χαμηλής πίεσης με βούρτσες πλύσης.
Μέγιστη εργονομίαΑντιπεριστροφικό κλείδωμα των κανών για ασφαλή και εργονομική λειτουργία. Σύνδεσμοι ταχείας απελευθέρωσης για γρήγορη και απλή αποδέσμευση της κάνης σύσφιξης. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει την απλή και εργονομική λειτουργία.
Φιλική προς τον χρήστηΡύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλείο στους συνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης. Διαθέτει άγκιστρα σύσφιξης για την καθοδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα νερού έξω από την κάνη. Βάση με άγκιστρα για την στερέωση του ιμάντα και την μεταφορά του πλαισίου.
Μέγιστη ασφάλεια
- Ο απτικός και οπτικός πτυσσόμενος αναστολέα αποτρέπει την ακούσια αποσυναρμολόγηση.
- Μη ηλεκτροαγώγιμο στοιχείο βάσης-κάνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα (m)
|2,2 - 10
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Υλικό
|Άνθρακας
|Elements
|7
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,3
Πεδίο προμήθειας
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ρύθμιση δύναμης σύσφιξης χωρίς εργαλεία
- Άγκιστρο σωλήνα
- Αποσπώμενο πώμα / Στοπ
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- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
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- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ
- Επιτρέπει επίσης το σκούπισμα σε μεγάλα ύψη