Εκτός από τις διάφορες εφαρμογές υψηλής ή χαμηλής πίεση για τον καθαρισμό τζαμιών, προσόψεων και ηλιακών πάνελ, η τηλεσκοπική κάνη TL 10 C ενδείκνυται και για εφαρμογές αναρρόφησης όπως η αναρρόφηση σκόνης σε σωλήνες. Το TL 10 C αποτελείται από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα και χάρη στους πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης και στη ρυθμιζόμενη ισχύ σύσφιξης χωρίς εργαλεία για εμβέλεια έως και 10 μ. είναι στιβαρό αλλά και ανάλαφρο. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κατά της συστροφής, και η περιστρεφόμενη βάση υπόσχονται πιο ασφαλείς και εργονομικές συνθήκες εργασίας. Η βάση φέρει άγκιστρο για την ασφαλή προσάρτηση ιμάντα μεταφοράς.