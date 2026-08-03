Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F
Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F με εμβέλεια έως και 7 μ. κατασκευασμένη από ισχυρές και ανάλαφρες ίνες υάλου. Με πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη ανάσυρση και επέκταση.
Ενδείκνυται για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με βούρτσες και νερό ώσμωσης, τηλεσκοπική κάνη TL 7 F από ίνες ύαλου έως και 7 μ. Εξαιρετικά εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης, ενώ η ισχύς σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί μεμονωμένα χωρίς εργαλεία. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει απλή και εργονομική λειτουργία. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προσδέσετε στη βάση και έναν ιμάντα μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική χρήσηΓια τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με νερό όσμωσης. Για καθαρισμό υψηλής ή χαμηλής πίεσης με βούρτσες πλύσης.
Μέγιστη εργονομίαΣύνδεσμοι ταχείας απελευθέρωσης για γρήγορη και απλή αποδέσμευση της κάνης σύσφιξης. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει την απλή και εργονομική λειτουργία.
Φιλική προς τον χρήστηΡύθμιση της ισχύος σύσφιξης χωρίς εργαλείο στους συνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης. Διαθέτει άγκιστρα σύσφιξης για την καθοδήγηση του εύκαμπτου σωλήνα νερού έξω από την κάνη. Βάση με άγκιστρα για την στερέωση του ιμάντα και την μεταφορά του πλαισίου.
Μέγιστη ασφάλεια
- Ο απτικός και οπτικός πτυσσόμενος αναστολέα αποτρέπει την ακούσια αποσυναρμολόγηση.
- Μη ηλεκτροαγώγιμο στοιχείο βάσης-κάνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα (m)
|2 - 7
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Υλικό
|Υαλόνημα
|Elements
|5
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
Πεδίο προμήθειας
- Tool less clamp force adjustment
- Ρύθμιση δύναμης σύσφιξης χωρίς εργαλεία
- Άγκιστρο σωλήνα
- Αποσπώμενο πώμα / Στοπ
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- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
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- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ