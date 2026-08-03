Ενδείκνυται για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και ηλιακών πάνελ με βούρτσες και νερό ώσμωσης, τηλεσκοπική κάνη TL 7 F από ίνες ύαλου έως και 7 μ. Εξαιρετικά εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης, ενώ η ισχύς σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί μεμονωμένα χωρίς εργαλεία. Περιστρεφόμενη βάση που διασφαλίζει απλή και εργονομική λειτουργία. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προσδέσετε στη βάση και έναν ιμάντα μεταφοράς.