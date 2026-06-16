Notre enrouleur de flexible automatique est fourni avec un flexible haute pression (15 m) préassemblé et déjà enroulé ; une fois fixé au mur, il est par conséquent immédiatement prêt à l'emploi. Actionné par un ressort en acier haut de gamme, cet enrouleur de flexible réduit les temps de préparation et de rangement avant et après le travail et aide ainsi à augmenter la productivité. L'enroulement et le déroulement fiables du flexible haute pression permettent un maniement plus facile et donc plus confortable pour l'utilisateur tout en améliorant en parallèle la sécurité au travail étant donné que tout risque de trébucher est ainsi écarté.