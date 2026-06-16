Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m
Enrouleur de flexible automatique à fixer au mur, actionné par ressort et prêt à l'emploi. Facilite le maniement du flexible haute pression, réduit les temps de préparation et augmente la sécurité au travail.
Notre enrouleur de flexible automatique est fourni avec un flexible haute pression (15 m) préassemblé et déjà enroulé ; une fois fixé au mur, il est par conséquent immédiatement prêt à l'emploi. Actionné par un ressort en acier haut de gamme, cet enrouleur de flexible réduit les temps de préparation et de rangement avant et après le travail et aide ainsi à augmenter la productivité. L'enroulement et le déroulement fiables du flexible haute pression permettent un maniement plus facile et donc plus confortable pour l'utilisateur tout en améliorant en parallèle la sécurité au travail étant donné que tout risque de trébucher est ainsi écarté.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|15
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|300
|Poids emballage inclus (kg)
|7,1
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible haute pression
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
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- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
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- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
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- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
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- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HG 64
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m
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