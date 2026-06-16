Onze automatische slanghaspel is uitgerust met een voorgemonteerde hogedrukslang (15 m) die al is opgerold en hierdoor onmiddellijk klaar is voor gebruik nadat de haspel aan de muur is bevestigd. Aangedreven door een hoogwaardige roestvrijstalen veer verkort deze slanghaspel de insteltijden voor en na werkzaamheden en helpt zo de productiviteit te verhogen. Het betrouwbaar op- en afrollen van de hogedrukslang zorgt voor een eenvoudigere en dus comfortabelere bediening voor de gebruiker en verbetert tegelijkertijd ook de arbeidsveiligheid, omdat struikelgevaar op betrouwbare wijze kan worden vermeden.