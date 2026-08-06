Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 л/ч - 2500 л/ч

Пеногенератор DUO Advanced 3 предназначен за използване с агресивни препарати. Удобно превключване към почистване под високо налягане, регулиране на ъгъла на пръскане и двулитров резервоар.

Благодарение на издръжливото никелово покритие на корпуса, висококачественият пеногенератор DUO Advanced 3 с гъвкаво регулируем ъгъл на пръскане също е особено подходящ за използване с агресивни почистващи препарати. Проектиран за задачи по почистване с водоструйки Kärcher с функция серво управление и дебит от 900 до 2500 l/h, пеногенератора позволява на потребителя веднага да премине към струя под високо налягане. Освен това DUO Advanced 3 има здрав, ергономичен двулитров контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Непреднамерените настройки на дозирането на почистващия препарат са практически невъзможни благодарение на прецизната, тристепенна опция за дозиране с вграден затвор.

Характеристики и предимства
Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 л/ч - 2500 л/ч: Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Спестява време, тъй като няма нужда от смяна на струйника или аксесоара.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 л/ч - 2500 л/ч: Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Позволява безпроблемно изпълнение на дългите задачи по почистване.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 л/ч - 2500 л/ч: Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Улеснява прецизното, тристепенно дозиране на перилен препарат. За оптимално качество на пяната. Предотвратява потенциално предозиране на препарат.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
  • Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
  • Улеснява използването на агресивни почистващи препарати, където е необходимо.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
  • Много прецизна струя на пяна.
  • Позволява безопасна работа на по-големи разстояния.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 900 - 2500
Размер на дюзата (мм) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,463

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
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