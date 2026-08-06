Благодарение на издръжливото никелово покритие на корпуса, висококачественият пеногенератор DUO Advanced 3 с гъвкаво регулируем ъгъл на пръскане също е особено подходящ за използване с агресивни почистващи препарати. Проектиран за задачи по почистване с водоструйки Kärcher с функция серво управление и дебит от 900 до 2500 l/h, пеногенератора позволява на потребителя веднага да премине към струя под високо налягане. Освен това DUO Advanced 3 има здрав, ергономичен двулитров контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Непреднамерените настройки на дозирането на почистващия препарат са практически невъзможни благодарение на прецизната, тристепенна опция за дозиране с вграден затвор.