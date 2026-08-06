Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 л/ч - 2500 л/ч
Пеногенератор DUO Advanced 3 предназначен за използване с агресивни препарати. Удобно превключване към почистване под високо налягане, регулиране на ъгъла на пръскане и двулитров резервоар.
Благодарение на издръжливото никелово покритие на корпуса, висококачественият пеногенератор DUO Advanced 3 с гъвкаво регулируем ъгъл на пръскане също е особено подходящ за използване с агресивни почистващи препарати. Проектиран за задачи по почистване с водоструйки Kärcher с функция серво управление и дебит от 900 до 2500 l/h, пеногенератора позволява на потребителя веднага да премине към струя под високо налягане. Освен това DUO Advanced 3 има здрав, ергономичен двулитров контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Непреднамерените настройки на дозирането на почистващия препарат са практически невъзможни благодарение на прецизната, тристепенна опция за дозиране с вграден затвор.
Характеристики и предимства
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.Спестява време, тъй като няма нужда от смяна на струйника или аксесоара.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.Позволява безпроблемно изпълнение на дългите задачи по почистване.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.Улеснява прецизното, тристепенно дозиране на перилен препарат. За оптимално качество на пяната. Предотвратява потенциално предозиране на препарат.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
- Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
- Улеснява използването на агресивни почистващи препарати, където е необходимо.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
- Много прецизна струя на пяна.
- Позволява безопасна работа на по-големи разстояния.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|900 - 2500
|Размер на дюзата (мм)
|38
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|1,463
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Сфера на приложение
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)